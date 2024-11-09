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«Он очень хорош». Тренер Егора Дёмина в США прокомментировал игру россиянина

«Он очень хорош». Тренер Егора Дёмина в США прокомментировал игру россиянина
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Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина в матче студенческой американской лиги NCAA с Калифорнийским университетом в Риверсайде (86:80).

«Он очень хорош. Набрать 20 очков и семь передач всего с двумя потерями в матче с очень сильной командой — это говорит о его эффективности. В последних двух играх он набирал очки с невероятной эффективностью. Он талантливый парень.

Я думаю, что для него действительно полезно справляться с нагрузкой прямо сейчас, когда у нас не хватает игроков [на позиции разыгрывающего]. Считаю, он сделал несколько внушительных ходов, которые действительно помогли нам», — приводит слова Кевина Янга Deseret News.

18-летний Дёмин набрал 20 очков, семь передач и пять подборов в своём втором матче в NCAA.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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