«Он очень хорош». Тренер Егора Дёмина в США прокомментировал игру россиянина

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина в матче студенческой американской лиги NCAA с Калифорнийским университетом в Риверсайде (86:80).

«Он очень хорош. Набрать 20 очков и семь передач всего с двумя потерями в матче с очень сильной командой — это говорит о его эффективности. В последних двух играх он набирал очки с невероятной эффективностью. Он талантливый парень.

Я думаю, что для него действительно полезно справляться с нагрузкой прямо сейчас, когда у нас не хватает игроков [на позиции разыгрывающего]. Считаю, он сделал несколько внушительных ходов, которые действительно помогли нам», — приводит слова Кевина Янга Deseret News.

18-летний Дёмин набрал 20 очков, семь передач и пять подборов в своём втором матче в NCAA.

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