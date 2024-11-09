Яннис Адетокунбо во время интервью предложил своему партнёру по команде уйти

29-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время интервью в раздевалке отреагировал на поведение своего партнёра за кадром и предложил тому уйти.

«Всякий раз, когда счёт в матче приближался, то соперники активно двигались и атаковали нас. У них было слишком много открытых трёхочковых. Они доминировали в «краске»… Эй, чувак, если ты не хочешь здесь находиться, то можешь уйти! Если ты не хочешь здесь оставаться, то уходи. Я честен с тобой!» — сказал Адетокунбо.

К кому из одноклубников обращался Адетокунбо, неизвестно.

Минувшей ночью «Бакс» потерпели очередное поражение, уступив «Нью-Йорк Никс» со счётом 94:116. Яннис набрал 24 очка, совершил 12 подборов, два блок-шота и два перехвата. «Милуоки» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав всего лишь две победы в девяти матчах.