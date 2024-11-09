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Чемпион НБА оформил свой первый дабл-дабл в карьере

Чемпион НБА оформил свой первый дабл-дабл в карьере
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31-летний американский игрок, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции атакующего защитника, Норман Пауэлл в игре с «Сакраменто Кингз» оформил свой первый дабл-дабл в карьере.

«Клипперс» одержали победу со счётом 107:98, а Пауэлл набрал в матче 31 очко, 12 подборов, две передачи и один перехват. Пауэлл стал лучшим игроком встречи, оформив свой первый в карьере НБА дабл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
98 : 107
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 23, Монк - 17, Дерозан - 13, Мюррэй - 7, Хаертер - 4, Эллис - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Лайлз
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 31, Харден - 22, Коффи - 14, Джонс - 14, Зубац - 13, Портер - 11, Мэнн - 2, Хиланд, Данн, Миллер, Браун, Джонс, Батюм

Пауэлл был выбран на драфте НБА 2015 года под общим 42-м номером командой «Милуоки Бакс». В этот же день «Торонто Рэпторс» обменял Грейвиса Васкеса на права с драфта на Пауэлла и драфт-пик первого раунда 2017 года. В составе «Рэпторс» он стал чемпионом 2019 года. С 2022 года выступает за «Клипперс».

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