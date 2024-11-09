Чемпион НБА оформил свой первый дабл-дабл в карьере

31-летний американский игрок, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции атакующего защитника, Норман Пауэлл в игре с «Сакраменто Кингз» оформил свой первый дабл-дабл в карьере.

«Клипперс» одержали победу со счётом 107:98, а Пауэлл набрал в матче 31 очко, 12 подборов, две передачи и один перехват. Пауэлл стал лучшим игроком встречи, оформив свой первый в карьере НБА дабл-дабл.

Пауэлл был выбран на драфте НБА 2015 года под общим 42-м номером командой «Милуоки Бакс». В этот же день «Торонто Рэпторс» обменял Грейвиса Васкеса на права с драфта на Пауэлла и драфт-пик первого раунда 2017 года. В составе «Рэпторс» он стал чемпионом 2019 года. С 2022 года выступает за «Клипперс».