Владимир Дёмин поделился впечатлениями от игры сына за университет в США

Владимир Дёмин, отец российского игрока университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, поделился впечатлениями от выступления сына в американской студенческой лиге NCAA после побед над Калифорнийским университетом в Риверсайде (86:80) и «Центральным Арканзасом» (88:50).

«Впечатления положительные. Егор играет разнообразно и агрессивно. Уже на данный момент мы видим прогресс в определённых аспектах. А это значит, что идёт качественная работа», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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