«Егор забрал роль лидера». Владимир Дёмин — о влиянии сына на игру своей команды

Владимир Дёмин, отец российского игрока университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, рассказал о роли сына в американской студенческой команде.

«Роль Егора в команде ключевая, если не доминирующая. Но посмотрим, как будет строиться игра команды, когда восстановятся от повреждений ещё три партнёра по команде. Сейчас тренер использует Егора по максимуму, и это хорошо для всех. Я думаю, что роль лидера он уже забрал в этой команде», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что 18-летний Дёмин провёл за BYU два матча в студенческой лиге NCAA. В игре с «Центральным Арканзасом» Егор набрал 18 очков, 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

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