Эдвардс вошёл в топ-3 по наибольшему числу трёхочковых бросков в первых 9 играх сезона

Американский защитник команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал третьим в рейтинге, где зафиксировано наибольшее количество трёхочковых бросков за всю историю в первых девяти играх сезона. По этому показателю он уступает только Стефену Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

1. В сезоне-2018/2019 Стефен Карри оформил 55 трёхочковых бросков за первые девять матчей сезона;

2. В сезоне-2023/2024 всё тот же Стефен Карри сделал 53 точных трёхочковых броска на протяжении девяти стартовых матчей чемпионата;

3. В текущем сезоне-2024/2025 Энтони Эдвардс реализовал 50 точных трёхочковых бросков по итогу девяти стартовых встреч.