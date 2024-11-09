Тренер «Финикса» Буденхольцер рассказал о проблемах, которые создаёт Лука Дончич

Главный тренер «Финикс Санз» Майк Буденхольцер комплиментарно отозвался о звезде клуба «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Лука испытывает вас. Он поставит вас во множество сложных ситуаций. То, что мы с ним делаем, не сильно отличается от нашей базовой установки в защите… Очевидно, Дончич уникален и особенный в том, что он может сделать на паркете, но при этом его действия всегда меняются», — приводит слова Буденхольцера издание Clutch Points.

«Финикс» обыграл «Даллас» минувшей ночью со счётом 114:113. Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 30 очков, сделал семь подборов и семь передач, на счету его одноклубника Кайри Ирвинга 29 очков, семь подборов, шесть передач и три перехвата.