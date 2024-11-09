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Тренер «Финикса» Буденхольцер рассказал о проблемах, которые создаёт Лука Дончич

Тренер «Финикса» Буденхольцер рассказал о проблемах, которые создаёт Лука Дончич
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Главный тренер «Финикс Санз» Майк Буденхольцер комплиментарно отозвался о звезде клуба «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Лука испытывает вас. Он поставит вас во множество сложных ситуаций. То, что мы с ним делаем, не сильно отличается от нашей базовой установки в защите… Очевидно, Дончич уникален и особенный в том, что он может сделать на паркете, но при этом его действия всегда меняются», — приводит слова Буденхольцера издание Clutch Points.

«Финикс» обыграл «Даллас» минувшей ночью со счётом 114:113. Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 30 очков, сделал семь подборов и семь передач, на счету его одноклубника Кайри Ирвинга 29 очков, семь подборов, шесть передач и три перехвата.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 114
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Маршалл - 18, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Пауэлл - 4, Динвидди - 3, Гримс - 2, Гортман, Харди, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 26, О'Нил - 18, Джонс - 17, Бил - 15, Нуркич - 15, Букер - 13, Окоги - 6, Пламли - 4, Игодаро, Аллен, Ли, Бол, Моррис
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