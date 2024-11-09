Видео: Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»

39-летний звёздный игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», перед игрой с «Филадельфией Сиксерс» встретился с чемпионами Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Лос-Анджелес Доджерс».

Джеймс подбежал к одной из главных звёзд «Доджерс» Фредди Фримену и его сыну, о чём-то пообщался с ребёнком и пожал руки игрокам бейсбольного коллектива, после чего направился на арену.

30 октября «Доджерс» нанесли четвёртое поражение «Нью-Йорк Янкис», выиграв финальную серию МЛБ со счётом 4-1.

Фото: Pasadena Star-News/Getty Images

«Лейкерс» минувшей ночью обыграли «Филадельфию» со счётом 116:106, а Леброн оформил в матче трипл-дабл.