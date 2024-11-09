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Видео: Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»

Видео: Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»
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39-летний звёздный игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», перед игрой с «Филадельфией Сиксерс» встретился с чемпионами Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Лос-Анджелес Доджерс».

Джеймс подбежал к одной из главных звёзд «Доджерс» Фредди Фримену и его сыну, о чём-то пообщался с ребёнком и пожал руки игрокам бейсбольного коллектива, после чего направился на арену.

30 октября «Доджерс» нанесли четвёртое поражение «Нью-Йорк Янкис», выиграв финальную серию МЛБ со счётом 4-1.

Фото: Pasadena Star-News/Getty Images

«Лейкерс» минувшей ночью обыграли «Филадельфию» со счётом 116:106, а Леброн оформил в матче трипл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Ривз - 20, Расселл - 18, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Реддиш - 3, Кнехт - 2, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Джеймс, Колоко, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Драммонд - 14, Ябуселе - 14, Мартин - 13, Мартин - 11, Джордж - 9, Убре - 9, Лоури - 5, Джексон - 3, Киньонес - 3, Бона - 3, Даутин - 2, Каунсил - 2, Эмбиид, Гордон
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