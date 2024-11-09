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Владимир Дёмин высказался об отношении тренера команды в США к своему сыну

Владимир Дёмин высказался об отношении тренера команды в США к своему сыну
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Владимир Дёмин, отец российского игрока университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, ответил на вопрос, доволен ли главный тренер Кевин Янг тем, что в его команде играет такой баскетболист, как Егор.

«Об этом надо спросить Кевина Янга. Уровень таланта Егора очевиден. Всё остальное покажет сезон», – сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что 18-летний Дёмин провёл за BYU два матча в студенческой лиге NCAA. В игре с «Центральным Арканзасом» Егор набрал 18 очков, 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде – 20 очков, семь передач и пять подборов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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