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Инсайдер ESPN заявил, что «Милуоки» активно ищет варианты для обмена

Инсайдер ESPN заявил, что «Милуоки» активно ищет варианты для обмена
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что руководство «Милуоки Бакс» активно рассматривает сделки на рынке для укрепления команды.

«Бакс» делают то, что мы не часто видим: прочёсывают торговый рынок в первую неделю ноября. Когда я разговаривал с командами на этой неделе, они сообщили о звонках из «Милуоки». Думаю, что «Бакс» сейчас просто ищут варианты и пытаются укрепить состав. И, кстати, Яннис не рассматривается для обмена, как и Лиллард.

Они ищут возможности помочь некоторым из них в игре на позиции Миддлтона. Отсутствие Криса Миддлтона напрягает «Милуоки». Я разговаривал с одной командой, и там мне сказали: «Да, мы контактировали с „Бакс“. Мы придумали два или три разных сценария и поняли, что нам нельзя совершать ни одну из этих сделок». В «Милуоки» явно хотят усилить вторую пятёрку.

Они не могут собрать двух или трёх игроков для совершения сделки. Они не могут совершать сделки, приносящие больше денег. Следующие шесть выборов в первом раунде они обменяли либо на пики, либо на обмены. И сейчас они ещё получат $ 75 млн налога на роскошь, поэтому не уверен, что они получат какую-либо помощь от рынка обменов», — приводит слова Уиндхорста Clutch Points.

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