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УНИКС проиграл ЦСКА на своей площадке в рамках Единой лиги

УНИКС проиграл ЦСКА на своей площадке в рамках Единой лиги
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 80:73 (20:17, 24:19, 16:21, 20:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
73 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 14, Акун-Пёрселл - 11, Тэйлор - 11, Д. Кулагин - 10, Лабери - 5, Бако - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Комолов, Торопов, Платунов
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 19, Аврамович - 10, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Антонов - 6, Джекири - 4, М'Бай - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Карпенко, Абдулбасиров

Самым результативным в составе УНИКСа стал центровой Джален Рейнольдс. Своей команде он принёс 18 очков. Кроме того, в его активе семь подборов и пять результативных передач. В составе ЦСКА чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 20 очков, семь подборов и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 14 ноября и начнётся в 19:00 мск. ЦСКА в следующем туре на выезде встретится с екатеринбургским «Уралмашем». Матч состоится 13 ноября и начнётся в 17:00 мск.

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