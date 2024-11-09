УНИКС проиграл ЦСКА на своей площадке в рамках Единой лиги

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 80:73 (20:17, 24:19, 16:21, 20:16).

Самым результативным в составе УНИКСа стал центровой Джален Рейнольдс. Своей команде он принёс 18 очков. Кроме того, в его активе семь подборов и пять результативных передач. В составе ЦСКА чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 20 очков, семь подборов и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 14 ноября и начнётся в 19:00 мск. ЦСКА в следующем туре на выезде встретится с екатеринбургским «Уралмашем». Матч состоится 13 ноября и начнётся в 17:00 мск.