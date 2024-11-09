Леброн Джеймс поделился в социальных сетях высказыванием Даны Уайта о наследии

39-летний звёздный баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», в социальных сетях поделился отрывком из подкаста президента Ultimate Fighting Championship (UFC) Даны Уайта, в котором Дана рассуждал о наследии.

У Даны спросили, как бы он хотел, чтобы люди вспоминали его после завершения карьеры, на что Уайт ответил: «хотел бы, чтобы мои дети думали, что я был хорошим отцом. Это моё наследие. Всё остальное дерьмо обо мне и вокруг меня никак не интересует. Да, конечно, я задумываюсь о деньгах. Многие люди стремятся к большим деньгам, потому что они являются прекрасным инструментом для веселья.

И деньги позволяют прекрасно провести отпуск. Вы берёте своих детей и уезжаете куда-то в прекрасное место, дарите детям незабываемые эмоции. Но, чёрт возьми, вы потом умираете, и денег уже с вами не останется, останутся только воспоминания ваших детей и друзей, как вы делали то или иное. И вот это и есть наследие!» — сказал Уайт.

Весьма интересно, что Леброн и Уайт являются конфликтующими сторонами в политической жизни США. Джеймс активно выступал за кандидата в президенты США Камалу Харрис, а Дана давний поклонник Дональда Трампа. Пару дней назад, после того как бывший президент Дональд Трамп был переизбран на выборах 2024 года, Леброн Джеймс поделился в социальных сетях фотографией с дочерью, пообещав защищать её вечно, несмотря на то, что происходит в стране.