Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок НБА раскритиковал рэпера Дрейка на церемонии выведения номера Винса Картера

Бывший игрок НБА раскритиковал рэпера Дрейка на церемонии выведения номера Винса Картера
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист Лу Уильямс раскритиковал популярного рэпера Дрейка из-за его попыток задеть во время выведения номера Винса Картера бывшего игрока «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана из-за съёмок в клипе другого известного музыкального исполнителя Кендрика Ламара.

Конфликт между Дрейком и Ламаром начался с 2013-го. Оба исполнителя не могут терпеть друг друга и активно выражают свою неприязнь. Дерозан — бывший игрок «Рэпторс», фанатом которых является Дрейк.

«Моя огромная претензия к Дрейку заключается в том, что этот вечер был посвящён Винсу Картеру… Я чувствовал, что он изо всех сил старается сказать что-нибудь о Дерозане, но, знаете, чёрт возьми, как будто бы это было не самое подходящее время и место», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

Материалы по теме
Бывший игрок «Торонто», обменянный в 2018-м, является лидером клуба по пяти показателям
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android