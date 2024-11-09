Бывший игрок НБА раскритиковал рэпера Дрейка на церемонии выведения номера Винса Картера

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист Лу Уильямс раскритиковал популярного рэпера Дрейка из-за его попыток задеть во время выведения номера Винса Картера бывшего игрока «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана из-за съёмок в клипе другого известного музыкального исполнителя Кендрика Ламара.

Конфликт между Дрейком и Ламаром начался с 2013-го. Оба исполнителя не могут терпеть друг друга и активно выражают свою неприязнь. Дерозан — бывший игрок «Рэпторс», фанатом которых является Дрейк.

«Моя огромная претензия к Дрейку заключается в том, что этот вечер был посвящён Винсу Картеру… Я чувствовал, что он изо всех сил старается сказать что-нибудь о Дерозане, но, знаете, чёрт возьми, как будто бы это было не самое подходящее время и место», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.