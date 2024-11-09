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Парма — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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Тренер «Пари НН» рассказал, как его команда намерена прервать серию из четырёх поражений

Тренер «Пари НН» рассказал, как его команда намерена прервать серию из четырёх поражений
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Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парма» сейчас набрала отличную форму и смогла одержать три победы подряд. Мы же, наоборот, имеем четыре поражения кряду. Всегда непросто играть в Перми при полном зале. Наша задача держать концентрацию и быть в фокусе все 40 минут, тогда у нас будет шанс на положительный результат", — приводит слова Козина пресс-служба нижегородского клуба.

Игра между «Пармой» и «Пари Нижний Новгород» состоится сегодня, 9 ноября, в 16:00 по московскому времени на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми. Нижегородцы занимают пятое место, а пермские игроки идут на шестой позиции. В 12 играх обе команды одержали по шесть побед.

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