Тренер «Пари НН» рассказал, как его команда намерена прервать серию из четырёх поражений

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК Парма Пермь Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Парма» сейчас набрала отличную форму и смогла одержать три победы подряд. Мы же, наоборот, имеем четыре поражения кряду. Всегда непросто играть в Перми при полном зале. Наша задача держать концентрацию и быть в фокусе все 40 минут, тогда у нас будет шанс на положительный результат", — приводит слова Козина пресс-служба нижегородского клуба.

Игра между «Пармой» и «Пари Нижний Новгород» состоится сегодня, 9 ноября, в 16:00 по московскому времени на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми. Нижегородцы занимают пятое место, а пермские игроки идут на шестой позиции. В 12 играх обе команды одержали по шесть побед.