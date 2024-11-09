Трёхкратный чемпион НБА — о Майкле Джордане: всегда голосую, что он GOAT

55-летний трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Люк Лонгли рассказал, почему считает легендарного игрока и своего бывшего партнёра Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола.

«Для меня он величайший игрок всех времён (GOAT). Абсолютно. Голосую за него каждый раз. Я имею в виду, что тут всё зависит, по каким показателям вы хотите это измерить, например, если вы хотите закрыть игру в клатче, то чувствую, что Майкл тот парень, который вам нужен в этот момент.

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Раньше мы знали, что команды НБА всё время пытаются скрыть свои игровые тактики и тратят деньги, пытаясь замаскировать различными путями свои указания. У нас были ребята в команде, которые пробегали мимо скамейки соперников и говорили: «23! [игровой номер Джордана]». Все знали, куда и кому направляется мяч в четвёртой четверти, так что да, я думаю, он GOAT», — приводит слова Лонгли издание Fadeaway World.

Лонгли был выбран на драфте НБА 1991 года в первом раунде под общим седьмым номером клубом «Миннесота Тимбервулвз». Играл на позиции центрового. Член Австралийского баскетбольного Зала славы с 2006 года.