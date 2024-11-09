«Пари Нижний Новгород» разгромил «Парму» в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 96:74 (23:11, 29:34, 28:14, 16:15) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Зак Наталл. На его счету 24 очка, а также три подбора и восемь передач. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал форвард Александр Захаров. Он набрал 18 очков, сделал три подбора и три передачи.

В следующем туре «Парма» 14 ноября примет дома «Автодор». «Нижний Новгород» 13 ноября примет дома БК «Астана».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, выйдут в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.