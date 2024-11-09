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Парма — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Парма – Пари Нижний Новгород, результат матча 9 ноября 2024, счет 74:96, Единая лига

«Пари Нижний Новгород» разгромил «Парму» в матче Единой лиги
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 96:74 (23:11, 29:34, 28:14, 16:15) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 96
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Парма: Захаров - 18, Хэмм - 17, Хэмилтон - 15, Нэвелс - 10, Свинин - 5, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Егоров - 2, Якушин, Шашков, Фирсов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 24, Чадов - 19, Хвостов - 15, Джуришич - 13, Доукинс - 11, Антипов - 10, Ганькевич - 2, Зоткин - 2, Захаров, Хоменко, Карпенков, Бабурин

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Зак Наталл. На его счету 24 очка, а также три подбора и восемь передач. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал форвард Александр Захаров. Он набрал 18 очков, сделал три подбора и три передачи.

В следующем туре «Парма» 14 ноября примет дома «Автодор». «Нижний Новгород» 13 ноября примет дома БК «Астана».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, выйдут в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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