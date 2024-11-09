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«По интенсивности могу сравнить её с финалом». Тренер ЦСКА Пистиолис — об игре с УНИКСом

«По интенсивности могу сравнить её с финалом». Тренер ЦСКА Пистиолис — об игре с УНИКСом
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением об игре между своими подопечными и казанским УНИКСом. Матч завершился со счётом 80:73 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
73 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 14, Акун-Пёрселл - 11, Тэйлор - 11, Д. Кулагин - 10, Лабери - 5, Бако - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Комолов, Торопов, Платунов
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 19, Аврамович - 10, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Антонов - 6, Джекири - 4, М'Бай - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Карпенко, Абдулбасиров

«Игра проходила с большим количеством физического контакта. По интенсивности я могу сравнить её с финальным матчем. Отмечу, что на протяжении большей части встречи ЦСКА контролировал ход игры, в то же время нам противостоял УНИКС — отменная команда с превосходными игроками и отличным авторитетным тренером.

Они, безусловно, пытались нас догнать, но я рад тому, что, несмотря на это, ЦСКА удалось сохранить хладнокровие и продолжить контролировать ход матча. Если вспоминать первую встречу в сезоне, оба клуба значительно прибавили в своей игре. И я уверен, что обе команды ещё продолжат прогрессировать», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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