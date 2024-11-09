«По интенсивности могу сравнить её с финалом». Тренер ЦСКА Пистиолис — об игре с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением об игре между своими подопечными и казанским УНИКСом. Матч завершился со счётом 80:73 в пользу армейцев.

«Игра проходила с большим количеством физического контакта. По интенсивности я могу сравнить её с финальным матчем. Отмечу, что на протяжении большей части встречи ЦСКА контролировал ход игры, в то же время нам противостоял УНИКС — отменная команда с превосходными игроками и отличным авторитетным тренером.

Они, безусловно, пытались нас догнать, но я рад тому, что, несмотря на это, ЦСКА удалось сохранить хладнокровие и продолжить контролировать ход матча. Если вспоминать первую встречу в сезоне, оба клуба значительно прибавили в своей игре. И я уверен, что обе команды ещё продолжат прогрессировать», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.