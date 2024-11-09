Велимир Перасович назвал причины поражения УНИКСа от ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал причины поражения своей команды от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 73:80.

«Сегодняшняя игра показала, что у УНИКСа есть проблемы, и на данный момент ЦСКА объективно лучше нас. Мы должны это признать. Большое количество ошибок, потерь, а также перехватов со стороны соперника означает, что они — более сильная команда. ЦСКА забивали много лёгких мячей, после которых очень сложно переломить ход встречи. В то же время мы делаем всё, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию.

По моему плану в последней атаке Андрей Лопатин должен был бросать. Он играл на позиции центрового, его опекал Тони Джекири, который не так подвижен. Но, к сожалению, бросок Андрея цели не достиг.

Девон Акун-Перселл пока не очень хорошо действует в нападении. В дебюте матча он не забил несколько лёгких бросков и от этого потерял уверенность. Девон — форвард с большим атакующим потенциалом, и очевидно, что нам нужны его очки. На мой взгляд, он должен быть агрессивным на протяжении всех 40 минут, а не только в концовке», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 14 ноября сыграет на выезде с БК «Самара».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, выйдут в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.