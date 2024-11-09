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Грег Оден: я фанат Майкла Джордана, но Леброн Джеймс времён «Майами» — GOAT

Грег Оден: я фанат Майкла Джордана, но Леброн Джеймс времён «Майами» — GOAT
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года, Грег Оден поделился мнением о лёгком форварде калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«[Леброн Джеймс] Этот засранец был создан игроком. Я фанат Майкла Джордана, но Леброн Джеймс времён «Майами Хит» — величайший игрок, когда-либо игравший в баскетбол», — приводит слова Одена аккаунт Legion Hoops в X (Ранее Twitter).

Напомним, в составе «Майами Хит» Леброн играл с 2010 по 2014 года. В сезоне-2013/2014 Джеймс принял участие в 77 матчах. В среднем за встречу Леброн набирал 27,1 очка, делал 6,9 подбора, отдавал 6,3 передачи, а также совершал 1,6 перехвата.

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