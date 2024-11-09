Люк Лонгли рассказал, что сомневался в правильности перехода в «Чикаго Буллз»

55-летний трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Люк Лонгли рассказал о своих смешанных чувствах после того, как узнал, что будет выступать за «Буллз».

«Я думал, что меня обменяют в «Голден Стэйт Уорриорз», и был рад уйти туда. Их тренировал Донни Нельсон, а также Тим Хардуэй, Митч Ричмонд… У них был интересный стиль, они играли очень свободно, и я думал, что это очень весело.

Когда поднял трубку, то подумал, что меня переводят в «Голден Стэйт», но Джек Макклоски, генеральный менеджер, сказал: «Смотри, я отправляю тебя в Чикаго».

Первые секунды я был разочарован. В Чикаго ещё не было Майкла [Джордана], но Скотти [Пиппен], Фил [Джексон], Хорас Грант, Джон Пакстон, Билл Картрайт, Би Джей Армстронг и все эти ребята были там.

Эта команда была как бы неповоротлива, и им нужны были некоторые фишки, которые были во мне. Но моя жена была беременна, и у меня было 48 часов, чтобы дать ответ. Я был в Чикаго где-то через шесть часов, оставил её собирать вещи в квартире, но был очень взволнован», — приводит слова Лонгли Fadeaway World.