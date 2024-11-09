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Джейсон Кидд: «Даллас» — это не только Кайри и Лука. У нас командный вид спорта

Джейсон Кидд: «Даллас» — это не только Кайри и Лука. У нас командный вид спорта
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд жёстко раскритиковал своих подопечных по итогу игры с «Финикс Санз», которая состоялась сегодня. Матч завершился со счётом 114:113 в пользу «Санз».

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 114
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Маршалл - 18, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Пауэлл - 4, Динвидди - 3, Гримс - 2, Гортман, Харди, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 26, О'Нил - 18, Джонс - 17, Бил - 15, Нуркич - 15, Букер - 13, Окоги - 6, Пламли - 4, Игодаро, Аллен, Ли, Бол, Моррис

«Кто-то [из игроков «Даллас»] должен привносить энергию в игру. Сейчас мы в тупике. Нам надо быть жёсткими независимо от того, сколько у нас травмированных или как сильно нам не хватает габаритов. Прямо сейчас всего этого у нас нет. Будем смотреть видео и думать над тем, как команде усовершенствоваться.

Кайри и Лука бегают по 40 минут, поскольку наша скамейка запасных — просто отстой. У нас глубокий состав, поэтому кто-то ещё со скамейки должен что-то давать команде. Кому-то надо включиться в игру, чтобы помочь Кайри и Луке. А сейчас этого не происходит. У нас командный вид спорта. «Даллас» — это не только Кайри, Лука и Клэй. Другие парни также должны выступать.

Мы подключили к игре с «Финиксом» всю чёртову команду. И никто не смог прийти на помощь к Кайри и Луке. Это несправедливо по отношению к ним в начале сезона», — приводит слова Джейсона Кидда портал Basket News.

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