Тренер «Пари НН» Козин рассказал о важности победы над «Пармой»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 96:74, отметив, над какими игровыми моментами команде ещё стоит поработать.

«В целом я доволен игрой команды, за исключением второй четверти. На старте мы вели, но во второй 10-минутке пропустили 34 очка. За все остальные три четверти в сумме мы пропустили 40. Нужно работать над этим в защитном плане.

Рад за свою команду, «Парма» находится в хорошей форме, недавно обыграли «Локомотив-Кубань» и имели победную серию, а мы, наоборот, проиграли четыре матча подряд, и победа сегодня для нас была очень важна», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 13 ноября примет дома БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).