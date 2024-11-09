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Тренер «Пари НН» Козин рассказал о важности победы над «Пармой»

Тренер «Пари НН» Козин рассказал о важности победы над «Пармой»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 96:74, отметив, над какими игровыми моментами команде ещё стоит поработать.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 96
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Парма: Захаров - 18, Хэмм - 17, Хэмилтон - 15, Нэвелс - 10, Свинин - 5, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Егоров - 2, Якушин, Шашков, Фирсов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 24, Чадов - 19, Хвостов - 15, Джуришич - 13, Доукинс - 11, Антипов - 10, Ганькевич - 2, Зоткин - 2, Захаров, Хоменко, Карпенков, Бабурин

«В целом я доволен игрой команды, за исключением второй четверти. На старте мы вели, но во второй 10-минутке пропустили 34 очка. За все остальные три четверти в сумме мы пропустили 40. Нужно работать над этим в защитном плане.

Рад за свою команду, «Парма» находится в хорошей форме, недавно обыграли «Локомотив-Кубань» и имели победную серию, а мы, наоборот, проиграли четыре матча подряд, и победа сегодня для нас была очень важна», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 13 ноября примет дома БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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