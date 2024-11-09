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Йокич — о матче с «Майами»: легко быть генералом после войны

Йокич — о матче с «Майами»: легко быть генералом после войны
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о победе своей команды над «Майами Хит» со счётом 135:122 в состоявшемся в ночь с 8 на 9 ноября мск матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 122
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 28, Браун - 21, Портер - 21, Уотсон - 16, Тайсон - 7, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 20, Робинсон - 20, Розир - 15, Хайсмит - 15, Йович - 11, Ричардсон - 10, Ларссон - 5, Батлер - 2, Уэр, Жакез-мл., Бёркс, Брайант, Лав

«Мы выиграли. Это самое главное. Мы делились мячом. У нас была активная ротация. Мы очень хорошо бросали.
У нас были плохие моменты в обороне. Думаю, за четыре минуты они набрали 10–15 очков, потом мы вновь хорошо играли в защите, и затем они снова набрали 10–15 очков. Я просто думаю, что мы хорошо показали себя в защите, но теряли концентрацию или что-то в этом роде. Конечно, 120 очков — это много. Да, я это понимаю, но, думаю, мы показали, что можем хорошо обороняться.

Легко быть генералом после войны. Не хочу сейчас думать об этих вещах. Конечно, всегда считаешь, что ты мог попасть, но и соперник мог промахнуться. Не хочу думать об этом», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

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