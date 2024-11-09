Йокич — о матче с «Майами»: легко быть генералом после войны

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о победе своей команды над «Майами Хит» со счётом 135:122 в состоявшемся в ночь с 8 на 9 ноября мск матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы выиграли. Это самое главное. Мы делились мячом. У нас была активная ротация. Мы очень хорошо бросали.

У нас были плохие моменты в обороне. Думаю, за четыре минуты они набрали 10–15 очков, потом мы вновь хорошо играли в защите, и затем они снова набрали 10–15 очков. Я просто думаю, что мы хорошо показали себя в защите, но теряли концентрацию или что-то в этом роде. Конечно, 120 очков — это много. Да, я это понимаю, но, думаю, мы показали, что можем хорошо обороняться.

Легко быть генералом после войны. Не хочу сейчас думать об этих вещах. Конечно, всегда считаешь, что ты мог попасть, но и соперник мог промахнуться. Не хочу думать об этом», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.