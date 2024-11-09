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Тейтум: бывает, мы проигрываем 2:16, к скамейке подходит Маззулла и говорит: «Это хорошо»

Тейтум: бывает, мы проигрываем 2:16, к скамейке подходит Маззулла и говорит: «Это хорошо»
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что тяжёлые игровые ситуации идут на пользу его команде.

«Мы постоянно говорим о проблемах, которые возникают по ходу игры. Бывают моменты, когда наша команда проигрывает со счётом 2:16, и Джо [Маззулла] может подойти к скамейке запасных и сказать: «Это хорошо для нас, мы этого хотим». И вы знаете — он прав. Иногда нам это нужно. Не хочу сказать, что наша цель — проигрывать со счётом 2:16. Мы должны находить пути для того, чтобы побеждать», — приводит слова Тейтума портал Clutch Points.

Напомним, следующий матч «кельты» проведут с «Милуоки Бакс» в воскресенье, 10 ноября.

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