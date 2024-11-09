Названы два центровых, за которых «Лейкерс» могут отдать Д'Анджело Расселла

Внутренний совет «Лос-Анджелес Лейкерс» хочет усилить состав команды литовским центровым клуба «Вашингтон Уизардс» Йонасом Валанчюнасом или центровым «Милуоки Бакс» Бруком Лопесом. Взамен они готовы отдать своего разыгрывающего Д'Анджело Расселла. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на инсайдера НБА Джейка Фишера.

Отметим, что «Лейкерс» уже проявляли некоторый интерес к Валанчюнасу, но он не был главным приоритетом для команды. Вместо этого более заметными вариантами для «Лейкерс» стали другие игроки, такие как Уэнделл Картер или Уокер Кесслер. Ранее Валанчюнас подписал трёхлетний контракт на сумму $ 30 млн с «Вашингтон Уизардс». В прошлом сезоне Йонас набирал в среднем за матч 12,2 очка, 8,8 подбора и 2,1 передачи за «Нью-Орлеан Пеликанс».