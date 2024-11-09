Единая лига: результаты матчей 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Расписание матчей Единой лиги на 9 ноября:

УНИКС — ЦСКА — 73:80;

«Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 74:96.

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед — одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» (девять побед — три поражения).