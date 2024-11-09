Единая лига: результаты матчей 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Расписание матчей Единой лиги на 9 ноября:
УНИКС — ЦСКА — 73:80;
«Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 74:96.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
73 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 14, Акун-Пёрселл - 11, Тэйлор - 11, Д. Кулагин - 10, Лабери - 5, Бако - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Комолов, Торопов, Платунов
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 19, Аврамович - 10, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Антонов - 6, Джекири - 4, М'Бай - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Карпенко, Абдулбасиров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 96
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Парма: Захаров - 18, Хэмм - 17, Хэмилтон - 15, Нэвелс - 10, Свинин - 5, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Егоров - 2, Якушин, Шашков, Фирсов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 24, Чадов - 19, Хвостов - 15, Джуришич - 13, Доукинс - 11, Антипов - 10, Ганькевич - 2, Зоткин - 2, Захаров, Хоменко, Карпенков, Бабурин
В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед — одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» (девять побед — три поражения).
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