Делонте Уэст был снова арестован — TMZ Sports

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэст снова был арестован. Об этом сообщает TMZ Sports.

Издание отмечает, что полицейское управление округа Фэрфакс сообщило им, что Уэст был заключён под стражу 2 ноября в Вирджинии в результате обвинений в незаконном проникновении на чужую территорию. Полиция утверждает, что обвинения были выдвинуты 1 ноября после того, как один человек сообщил, что Уэст не покидал район в Хантингтоне, куда ему ранее был запрещён въезд. Заявитель показал полицейским съёмку с камеры видеонаблюдения, которая подтвердила его слова.

2 ноября около 20:48 полиция обнаружила Уэста идущим возле станции метро. Его арестовали и назначили залог в размере $ 1000.

Записи в тюремном журнале показывают, что он был освобождён из-под стражи 3 ноября. Уэсту предъявили обвинение в совершении правонарушения, и теперь он должен предстать перед судом в январе.

Это далеко не первое правонарушение 41-летнего Уэста. За последние несколько лет его арестовывали множество раз, в том числе в июне, когда его обвинили в нарушении условий освобождения и сопротивлении аресту.