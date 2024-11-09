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«Соперники не чувствуют угрозы». Яннис Адетокунбо разочарован игрой своих одноклубников

«Соперники не чувствуют угрозы». Яннис Адетокунбо разочарован игрой своих одноклубников
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо выразил разочарование игрой своих одноклубников в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоялся сегодня, 9 ноября. Встреча завершилась со счётом 116:94.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 94
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Бриджес - 17, Брансон - 15, Макбрайд - 14, Ануноби - 14, Харт - 11, Колек - 8, Райан - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Хукпорти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лиллард - 19, Смит - 10, Грин - 9, Лопес - 7, Роллинз - 7, Боучэмп - 4, Портис - 4, Принс - 3, Джексон - 3, Роббинс - 2, Коннотон - 2, Умуде, Райт

«Нам нужно быть более конкурентоспособными. В конце концов, играя так, как мы, наши соперники не будут давать нам хорошие матчи. Команды не почувствуют угрозы и не станут соревноваться. Мы должны выйти с менталитетом, что надо бороться за каждое владение. При любой возможности попытаться получить мяч. Просто поставить своё тело на кон. Мы должны лучше бороться. [В матче с «Никс»] Наша команда вообще не соревновалась», — приводит слова Адетокунбо портал Hoopshype.

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