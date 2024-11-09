«Соперники не чувствуют угрозы». Яннис Адетокунбо разочарован игрой своих одноклубников

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо выразил разочарование игрой своих одноклубников в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоялся сегодня, 9 ноября. Встреча завершилась со счётом 116:94.

«Нам нужно быть более конкурентоспособными. В конце концов, играя так, как мы, наши соперники не будут давать нам хорошие матчи. Команды не почувствуют угрозы и не станут соревноваться. Мы должны выйти с менталитетом, что надо бороться за каждое владение. При любой возможности попытаться получить мяч. Просто поставить своё тело на кон. Мы должны лучше бороться. [В матче с «Никс»] Наша команда вообще не соревновалась», — приводит слова Адетокунбо портал Hoopshype.