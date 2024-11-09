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Зайон Уильямсон выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Зайон Уильямсон выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон выбыл на неопределённый срок из-за растяжения подколенного сухожилия. Об этом сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Звезда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон получил растяжение подколенного сухожилия и выбыл на неопределённый срок. Уильямсон будет повторно обследован в ближайшие недели, сообщают источники ESPN», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В состоявшемся в ночь с 8 на 9 ноября мск матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили «Орландо Мэджик» со счётом 88:115. Зайон Уильямсон не принимал участия в этой игре.

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