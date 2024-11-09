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Тренер «Лейкерс» Редик раскрыл, что он сказал Энтони Дэвису перед началом сезона

Тренер «Лейкерс» Редик раскрыл, что он сказал Энтони Дэвису перед началом сезона
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик раскрыл, что он сказал центровому своей команды Энтони Дэвису перед началом сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Чтобы он выиграл MVP», — ответил Редик на вопрос журналистки на пресс-конференции после матча с «Филадельфией Сиксерс».

Ранее стало известно, что Энтони Дэвис возглавил предварительный список НБА на звание MVP (самого ценного игрока. — Прим. «Чемпионата») в сезоне-2024/2025. Помимо Дэвиса, в число главных претендентов на звание MVP вошли Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

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