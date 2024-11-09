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Кендрик Перкинс назвал фаворита на звание MVP НБА в сезоне-2024/2025

Кендрик Перкинс назвал фаворита на звание MVP НБА в сезоне-2024/2025
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс назвал фаворита на получение звания MVP в сезоне-2024/2025.

«Финикс Санз» — вторая лучшая команда в лиге, сразу за «Тандер». И разрыв между ними очень незначительный. Главная причина — игра Кевина Дюранта. Думаю, он в текущий момент является фаворитом на получение звания MVP. Сейчас он делит первое место по количеству результативных передач с Николой Йокичем. Счастливый КейДи — опасный КейДи», — приводит слова Кендрика Перкинса портал Sports Illustrated.

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