Пол Пирс назвал клуб, в который может перейти Яннис Адетокунбо в результате обмена

46-летний звёздный бывший баскетболист и чемпион НБА в сезоне-2007/2008 Пол Пирс предложил вариант обмена лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в клуб «Оклахома-Сити Тандер».

«Если «Оклахоме» удастся провернуть сделку с «Бакс» и выменять Янниса, то это сломает лигу. У них есть драфт-пики и молодые таланты, которых можно обменять на Адетокунбо. Никто не сможет дать такие активы, которые есть у «Оклахомы».

Клубу «Оклахома-Сити Тандер» очень нужен Яннис, поскольку они сделали всё для достижения успеха. В их составе есть Шей, который может стать MVP в этом сезоне. И Адетокунбо поможет ему, взяв на себя часть его нагрузки. Я бы подумал над таким вариантом, при котором за Янниса предложили бы Чета Холмгрена и драфт-пики», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.