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Дюрант выбыл на две недели из-за травмы, Кевин в среднем за сезон набирает 27,6 очка

Дюрант выбыл на две недели из-за травмы, Кевин в среднем за сезон набирает 27,6 очка
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели из-за растяжения левой икроножной мышцы. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Кевин Дюрант Подробнее

В текущем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 27,6 очка, 6,6 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых — 42,9.

Отметим, что «Финикс» на данный момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении восемь побед и одно поражение. Аналогичный показатель и у «Оклахома-Сити Тандер». Следующий матч «Санз» проведут с «Сакраменто Кингз» в ночь на понедельник.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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