Дюрант выбыл на две недели из-за травмы, Кевин в среднем за сезон набирает 27,6 очка

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели из-за растяжения левой икроножной мышцы. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

В текущем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 27,6 очка, 6,6 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых — 42,9.

Отметим, что «Финикс» на данный момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении восемь побед и одно поражение. Аналогичный показатель и у «Оклахома-Сити Тандер». Следующий матч «Санз» проведут с «Сакраменто Кингз» в ночь на понедельник.