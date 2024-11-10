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Сан-Антонио – Юта, результат матча 10 ноября 2024, счет 110:111, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Ютой»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Юта Джаз». Встреча прошла в Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:110.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Касл - 23, Васселл - 21, Джонсон - 14, Барнс - 10, Уэсли - 5, Коллинс - 5, Шампани - 5, Пол - 3, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Юта Джаз: Секстон - 23, Маркканен - 20, Кларксон - 16, Коллинс - 15, Джузэнг - 10, Филиповски - 8, Кольер - 7, Кесслер - 7, Миллз - 5, Уильямс, Юбэнкс, Михайлюк, Сенсабо

Самым результативным в составе «Юты» стал Коллин Секстон, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в «Сан-Антонио» отличился Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 16 подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сан-Антонио» сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Юта» проведёт матч с «Финикс Санз».

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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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