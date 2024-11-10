Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Ютой»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Юта Джаз». Встреча прошла в Сан-Антонио на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:110.

Самым результативным в составе «Юты» стал Коллин Секстон, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в «Сан-Антонио» отличился Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 16 подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сан-Антонио» сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Юта» проведёт матч с «Финикс Санз».

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