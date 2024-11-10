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Вембаньяма стал автором исторического достижения, несмотря на проигранный матч в НБА

Вембаньяма стал автором исторического достижения, несмотря на проигранный матч в НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:111.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Касл - 23, Васселл - 21, Джонсон - 14, Барнс - 10, Уэсли - 5, Коллинс - 5, Шампани - 5, Пол - 3, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Юта Джаз: Секстон - 23, Маркканен - 20, Кларксон - 16, Коллинс - 15, Джузэнг - 10, Филиповски - 8, Кольер - 7, Кесслер - 7, Миллз - 5, Уильямс, Юбэнкс, Михайлюк, Сенсабо

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 24 очка (8 из 15 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые), 16 подборов и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, кто два раза в рамках конкретной встречи смог собрать 15+ подборов, оформить 5+ блок-шотов и реализовать 5+ трёхочковых.

Более того, французский баскетболист стал первым в истории Ассоциации, сумевшим в конкретной игре набрать как минимум 24 очка, 16 подборов и семь блок-шотов, а также реализовать как минимум шесть бросков из-за дуги.

Отметим, что «Сан-Антонио» на данный момент занимает общее 12-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении четыре победы при шести поражениях. Следующий матч «Спёрс» проведут с «Сакраменто Кингз» в ночь на вторник, 12 ноября.

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