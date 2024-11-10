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Бронни Джеймс дебютировал в G-Лиге. Сын Леброна реализовал 22% бросков и совершил 5 потерь

Бронни Джеймс дебютировал в G-Лиге. Сын Леброна реализовал 22% бросков и совершил 5 потерь
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Сегодня, 10 ноября, завершился матч в рамках регулярного сезона G-Лиги (Лига развития Национальной баскетбольной ассоциации), в котором фарм-клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал фарм-клуб «Юты Джаз». Игра завершилась со счётом 110:96 в пользу домашней команды.

Лига развития НБА (G-лига) Подробнее

Атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче, который стал для него дебютным в рамках этой лиги. Сын Леброна Джеймса набрал суммарно шесть очков, реализовав две попытки из девяти возможных. Это 22% реализации.

Более того, на счету Бронни четыре результативные передачи, три подбора, два перехвата и один заблокированный бросок. Джеймс-младший совершил пять потерь. Отмечается, что 20-летний баскетболист преимущественно будет выступать за фарм-клуб во время домашних игр.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем регулярном сезоне НБА Бронни принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 0,8 очка, 0,4 результативной передачи и 0,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 16,7. «Лейкерс» на данный момент занимает 11-е место на Западе (5-4).

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