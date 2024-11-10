«Кливленд» обыграл «Бруклин» и увеличил победную серию со старта НБА до 11 матчей

В ночь с 9 на 10 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференций — «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 105:100.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился тяжёлый форвард Эван Мобли, на счету которого дабл-дабл: 23 очка и 16 подборов. Его одноклубник Донован Митчелл набрал 22 очка. Лучшим игроком по очкам в составе «Нетс» стал форвард Кэмерон Джонсон, набравший 23 очка.

«Кливленд» одержал 11-ю победу подряд со старта регулярного сезона и остаётся единственным клубом лиги, который ещё не проиграл ни одного матча.

Крупнейший разгром в истории НБА: