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Кливленд Кавальерс — Бруклин Нетс, результат матча 10 ноября 2024, счёт 105:100, регулярный чемпионат НБА

«Кливленд» обыграл «Бруклин» и увеличил победную серию со старта НБА до 11 матчей
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В ночь с 9 на 10 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференций — «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 105:100.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 100
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 23, Митчелл - 22, Гарлэнд - 20, ЛеВерт - 12, Ньянг - 8, Меррилл - 6, Джером - 4, Аллен - 4, Уэйд - 3, Окоро - 3, Портер, Томпсон, Тайсон, Траверс
Бруклин Нетс: Джонсон - 23, Шрёдер - 22, Томас - 22, Финни-Смит - 10, Клэкстон - 10, Джонсон - 6, Милтон - 3, Клауни - 2, Уилсон - 2, Уильямс, Цуй, Мартин

В составе победителей наибольшей результативностью отличился тяжёлый форвард Эван Мобли, на счету которого дабл-дабл: 23 очка и 16 подборов. Его одноклубник Донован Митчелл набрал 22 очка. Лучшим игроком по очкам в составе «Нетс» стал форвард Кэмерон Джонсон, набравший 23 очка.

«Кливленд» одержал 11-ю победу подряд со старта регулярного сезона и остаётся единственным клубом лиги, который ещё не проиграл ни одного матча.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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