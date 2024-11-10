«Клипперс» одержали четвёртую подряд победу, обыграв «Торонто Рэпторс»

На новой арене в Лос-Анджелесе «Интьют Доум» завершился матч регулярного сезона-2024/2025 в НБА между командами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс», победу в котором со счётом 105:103 праздновали «парусники».

Лучшим игроком «Клипперс» стал звёздный Джеймс Харден, набравший в матче 24 очка, сделавший 12 подборов и семь передач. Бывший игрок «Рэпторс» Норман Пауэлл записал на свой счёт 24 очка, три подбора и три передачи.

У «Рэпторс» отличился Очаи Агбаджи, который набрал 21 очко, сделал семь подборов и три передачи.

В прошлой встрече Норман Пауэлл впервые в своей карьере в НБА покорил новое для себя достижение — оформил дабл-дабл.