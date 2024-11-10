«Клипперс» одержали четвёртую подряд победу, обыграв «Торонто Рэпторс»
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На новой арене в Лос-Анджелесе «Интьют Доум» завершился матч регулярного сезона-2024/2025 в НБА между командами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс», победу в котором со счётом 105:103 праздновали «парусники».
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 24, Пауэлл - 24, Портер - 15, Зубац - 14, Данн - 7, Батюм - 7, Коффи - 6, Мэнн - 4, Джонс - 4, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Торонто Рэпторс: Куикли - 21, Агбаджи - 21, Дик - 15, Буше - 14, Барретт - 13, Митчелл - 7, Пёлтль - 5, Фернанду - 4, Баттл - 3, Могбо, Шомше, Шид
Лучшим игроком «Клипперс» стал звёздный Джеймс Харден, набравший в матче 24 очка, сделавший 12 подборов и семь передач. Бывший игрок «Рэпторс» Норман Пауэлл записал на свой счёт 24 очка, три подбора и три передачи.
У «Рэпторс» отличился Очаи Агбаджи, который набрал 21 очко, сделал семь подборов и три передачи.
В прошлой встрече Норман Пауэлл впервые в своей карьере в НБА покорил новое для себя достижение — оформил дабл-дабл.
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