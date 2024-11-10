Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 10 ноября

Все результаты игрового дня НБА 10 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 110:111;
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 105:100;
«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 113:125;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 105:103.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Касл - 23, Васселл - 21, Джонсон - 14, Барнс - 10, Уэсли - 5, Коллинс - 5, Шампани - 5, Пол - 3, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Юта Джаз: Секстон - 23, Маркканен - 20, Кларксон - 16, Коллинс - 15, Джузэнг - 10, Филиповски - 8, Кольер - 7, Кесслер - 7, Миллз - 5, Уильямс, Юбэнкс, Михайлюк, Сенсабо
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 100
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 23, Митчелл - 22, Гарлэнд - 20, ЛеВерт - 12, Ньянг - 8, Меррилл - 6, Джером - 4, Аллен - 4, Уэйд - 3, Окоро - 3, Портер, Томпсон, Тайсон, Траверс
Бруклин Нетс: Джонсон - 23, Шрёдер - 22, Томас - 22, Финни-Смит - 10, Клэкстон - 10, Джонсон - 6, Милтон - 3, Клауни - 2, Уилсон - 2, Уильямс, Цуй, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Капела - 20, Рисашер - 17, Дэниэлс - 16, Янг - 14, Оконгву - 8, Мэтьюз - 8, Нэнс - 6, Уоллес - 4, Бафкин, Гуйе, Родди
Чикаго Буллз: Досунму - 19, Уайт - 18, Лавин - 18, Вучевич - 18, Гидди - 13, Смит - 10, Филлипс - 10, Уильямс - 10, Терри - 9, Картер, Бузелис, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 24, Пауэлл - 24, Портер - 15, Зубац - 14, Данн - 7, Батюм - 7, Коффи - 6, Мэнн - 4, Джонс - 4, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Торонто Рэпторс: Куикли - 21, Агбаджи - 21, Дик - 15, Буше - 14, Барретт - 13, Митчелл - 7, Пёлтль - 5, Фернанду - 4, Баттл - 3, Могбо, Шомше, Шид

«Кливленд» является единственной командой в сезоне-2024/2025, не потерпевшей ни одного поражения. На их счету 11 побед, и они возглавляют Восточную конференцию. Лидер Западной конференции — «Оклахома-Сити Тандер» — потерпел одно поражение в девяти матчах.

Материалы по теме
Йокич опять сводит с ума своими цифрами. Никола вновь станет MVP — насколько это реально
Йокич опять сводит с ума своими цифрами. Никола вновь станет MVP — насколько это реально
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android