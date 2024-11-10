Все результаты игрового дня НБА 10 ноября

В ночь с 9 на 10 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 9 ноября:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 110:111;
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 105:100;
«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 113:125;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 105:103.
«Кливленд» является единственной командой в сезоне-2024/2025, не потерпевшей ни одного поражения. На их счету 11 побед, и они возглавляют Восточную конференцию. Лидер Западной конференции — «Оклахома-Сити Тандер» — потерпел одно поражение в девяти матчах.
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