Единая лига: расписание матчей 10 ноября

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Сегодня, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 10 ноября:

12:00 мск — «Енисей» — МБА-МАИ;

14:00 мск — «Астана» — «Локомотив-Кубань»;

15:00 мск — «Автодор» — «Зенит»;

16:00 мск — «Уралмаш» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК Енисей Красноярск Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Астана Астана Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед, три поражения).