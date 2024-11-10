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Единая лига: расписание матчей 10 ноября

Единая лига: расписание матчей 10 ноября
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Сегодня, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 10 ноября:

12:00 мск — «Енисей» — МБА-МАИ;
14:00 мск — «Астана» — «Локомотив-Кубань»;
15:00 мск — «Автодор» — «Зенит»;
16:00 мск — «Уралмаш» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Самара
Самарская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед, три поражения).

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