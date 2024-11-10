Единая лига: расписание матчей 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 10 ноября:
12:00 мск — «Енисей» — МБА-МАИ;
14:00 мск — «Астана» — «Локомотив-Кубань»;
15:00 мск — «Автодор» — «Зенит»;
16:00 мск — «Уралмаш» — «Самара».
В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед, три поражения).
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