Звезда НБА намекнул на своё появление на одном из главных шоу WWE

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон намекнул в эфире WrestleTalk на своё очередное появление в WWE во время одного из главных шоу — Royal Rumble — которое пройдёт в Индиане.
— Тайриз, стоит ли нам ждать тебя ещё раз в WWE? Ведь в январе у них шоу в Индиане.
— Может быть, вы это увидите. Я не могу рассказать тебе всего, но ты можешь увидеть меня в «Королевской битве».
Ранее Халибёртон уже появлялся в WWE дважды. Летом он устроил перепалку со звездой «Никс» Джейленом Брансоном, после чего ходили слухи об заинтересованности со стороны WWE в проведении матча между двумя баскетболистами. Позже Халибёртон провёл церемонию подписания контракта между звёздами NXT.