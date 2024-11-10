Журналист: Дёмин оказался даже лучше, чем ожидали многие, включая самых преданных фанатов

Североамериканский журналист и обозреватель Salt City Hoops Джейк Ли комплиментарно высказался о российском защитнике Егоре Дёмине, выступающем за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Егор Дёмин оказался даже лучше, чем ожидали многие, включая самых преданных фанатов. Он без труда войдёт в первую десятку драфта НБА. К концу сезона BYU, вероятно, будет выпускать его на площадку при каждой возможности. Непростительно было бы поступить иначе», — написал Ли в своей социальной сети.

Отметим, что 18-летний Дёмин провёл за BYU два матча. В игре с «Центральным Арканзасом» Егор набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

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