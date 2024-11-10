Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист: Дёмин оказался даже лучше, чем ожидали многие, включая самых преданных фанатов

Журналист: Дёмин оказался даже лучше, чем ожидали многие, включая самых преданных фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель Salt City Hoops Джейк Ли комплиментарно высказался о российском защитнике Егоре Дёмине, выступающем за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Егор Дёмин оказался даже лучше, чем ожидали многие, включая самых преданных фанатов. Он без труда войдёт в первую десятку драфта НБА. К концу сезона BYU, вероятно, будет выпускать его на площадку при каждой возможности. Непростительно было бы поступить иначе», — написал Ли в своей социальной сети.

Отметим, что 18-летний Дёмин провёл за BYU два матча. В игре с «Центральным Арканзасом» Егор набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android