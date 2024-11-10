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Фото: Егор Дёмин посетил игру женской баскетбольной команды своего университета в США

Фото: Егор Дёмин посетил игру женской баскетбольной команды своего университета в США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), посетил игру женской баскетбольной команды своего университета в США.

Фото: byucougars.com

Женская команда университета Бригама Янга обыграла баскетболисток колледжа Университета Вайоминга со счётом 76:63. 22 очка в команде BYU набрала Делейни Гибб, в майке которой находился на трибунах российский баскетболист.

Фото: byucougars.com

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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