Фото: Егор Дёмин посетил игру женской баскетбольной команды своего университета в США

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), посетил игру женской баскетбольной команды своего университета в США.

Фото: byucougars.com

Женская команда университета Бригама Янга обыграла баскетболисток колледжа Университета Вайоминга со счётом 76:63. 22 очка в команде BYU набрала Делейни Гибб, в майке которой находился на трибунах российский баскетболист.

Фото: byucougars.com

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