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Звезда «Уорриорз» и сторонник Харрис Стефен Карри отреагировал на победу Трампа на выборах

Звезда «Уорриорз» и сторонник Харрис Стефен Карри отреагировал на победу Трампа на выборах
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Звёздный баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри отреагировал на победу в президентских выборах США Дональда Трампа. Карри является сторонником Камалы Харрис.

«Мы в ситуации, когда Трамп победил. Поздравьте их с этой упорной кампанией. Вся суть того, как должна работать наша страна, заключается в том, что все поддерживают друг друга и приходят с правильными намерениями, чтобы вести страну в правильном направлении.

Это моя надежда. Я не испытываю никакой обиды или враждебности. Вы хотите, чтобы следующие четыре года прошли хорошо для всех. Мы хотим ответственности и на этом фронте», — приводит слова Карри издание Heavy.

В ходе предвыборной кампании Карри неоднократно выражал свои симпатии к кандидатуре Камалы, а его сестра вступала в перепалку с хейтерами в социальных сетях.

Ранее Леброн Джеймс, который также поддерживал Харрис на выборах, опубликовал речь президента UFC Даны Уайта, являющегося сторонником Трампа.

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