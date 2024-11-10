Опубликована сумма бюджета баскетбольной команды «Реал Мадрид» на сезон-2024/2025

Бюджет баскетбольного клуба «Реал Мадрид» на сезон-2024/2025 составляет € 43 млн. Такие данные опубликовал портал BasketNews на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, последний матч «Реала» состоялся 8 ноября в Италии, где они в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги встретились с миланской «Олимпией» и потерпели поражение со счётом 76:85 (16:24, 24:23, 15:15, 21:23).

В следующем туре Евролиги, который состоится 12 ноября, «Реал» примет дома итальянский «Виртус».

Напомним, после восьми туров на первом месте Евролиги идёт испанская «Барселона», имея в своём активе шесть побед при двух поражениях.