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Опубликована сумма бюджета баскетбольной команды «Реал Мадрид» на сезон-2024/2025

Опубликована сумма бюджета баскетбольной команды «Реал Мадрид» на сезон-2024/2025
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Бюджет баскетбольного клуба «Реал Мадрид» на сезон-2024/2025 составляет € 43 млн. Такие данные опубликовал портал BasketNews на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, последний матч «Реала» состоялся 8 ноября в Италии, где они в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги встретились с миланской «Олимпией» и потерпели поражение со счётом 76:85 (16:24, 24:23, 15:15, 21:23).

В следующем туре Евролиги, который состоится 12 ноября, «Реал» примет дома итальянский «Виртус».

Напомним, после восьми туров на первом месте Евролиги идёт испанская «Барселона», имея в своём активе шесть побед при двух поражениях.

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