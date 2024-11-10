Стало известно, на какой срок выбыл Джа Морант из-за травмы

Звёздный баскетболист клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пропустит минимум семь дней из-за травмы, полученной в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщило издание The Score.

«Защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант будет недоступен минимум неделю после того, как получил вывих тазобедренного сустава и различные растяжения мышц таза первой степени», — объявила команда в субботу.

Морант получил травму в ночь на четверг, пытаясь поймать мяч в воздухе, но из-за неправильного приземления после потери контроля в воздухе травмировался. Перед повреждением он успел набрать 20 очков, сделать один блок-шот, четыре подбора, пять передач и вступить в перепалку с Леброном Джеймсом. По итогам матча «Гриззлиз» одержали победу со счётом 131:114.