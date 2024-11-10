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Стало известно, на какой срок выбыл Джа Морант из-за травмы

Стало известно, на какой срок выбыл Джа Морант из-за травмы
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Звёздный баскетболист клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пропустит минимум семь дней из-за травмы, полученной в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщило издание The Score.

«Защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант будет недоступен минимум неделю после того, как получил вывих тазобедренного сустава и различные растяжения мышц таза первой степени», — объявила команда в субботу.

Морант получил травму в ночь на четверг, пытаясь поймать мяч в воздухе, но из-за неправильного приземления после потери контроля в воздухе травмировался. Перед повреждением он успел набрать 20 очков, сделать один блок-шот, четыре подбора, пять передач и вступить в перепалку с Леброном Джеймсом. По итогам матча «Гриззлиз» одержали победу со счётом 131:114.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура
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