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Команды Западной конференции НБА доминируют над представителями Востока в сезоне-2024/2025

Команды Западной конференции НБА доминируют над представителями Востока в сезоне-2024/2025
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10 ноября завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025. Из четырёх матчей сегодня был только один, в котором встретились представители Западной и Восточной конференции — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс».

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 24, Пауэлл - 24, Портер - 15, Зубац - 14, Данн - 7, Батюм - 7, Коффи - 6, Мэнн - 4, Джонс - 4, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Торонто Рэпторс: Куикли - 21, Агбаджи - 21, Дик - 15, Буше - 14, Барретт - 13, Митчелл - 7, Пёлтль - 5, Фернанду - 4, Баттл - 3, Могбо, Шомше, Шид

Победа «парусников» над «Рэпторс» стала 31-й в сезоне-2024/2025 для команд Запада над Востоком. Общий счёт в играх между Западной и Восточной конференцией — 31-14.

Интересно, что возглавляет Восточную конференцию коллектив «Кливленд Кавальерс», который единственный из всех команд не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне, имея на своём счету 11 побед. При этом «Кавальерс» провели только три встречи с командами Западной конференции.

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