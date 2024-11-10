Команды Западной конференции НБА доминируют над представителями Востока в сезоне-2024/2025

10 ноября завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025. Из четырёх матчей сегодня был только один, в котором встретились представители Западной и Восточной конференции — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс».

Победа «парусников» над «Рэпторс» стала 31-й в сезоне-2024/2025 для команд Запада над Востоком. Общий счёт в играх между Западной и Восточной конференцией — 31-14.

Интересно, что возглавляет Восточную конференцию коллектив «Кливленд Кавальерс», который единственный из всех команд не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне, имея на своём счету 11 побед. При этом «Кавальерс» провели только три встречи с командами Западной конференции.