«Сравните его с Ларри Бёрдом». Легенда НБА — о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане

Прославленный игрок «Голден Стэйт Уорриорз», чемпион НБА 1975 года и член Зала славы Рик Бэрри заявил, что легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан превосходит звёздного Леброна Джеймса.

«Майкл [Джордан] был на второй позиции [атакующего защитника] а Леброн [Джеймс] — третий [лёгкий форвард], который может играть на позиции разыгрывающего. Он универсален. В некоторых командах он может отыграть «четвёрку» [мощный форвард] и, вероятно, даже центрового. Леброн невероятно талантлив, но, по сути, он «тройка».

Так что, если вы собираетесь сравнивать Леброна в ряду с великими, то сравните его с Ларри Бёрдом в то время, когда он играл, будучи «тройкой». И не сравнивайте Леброна с другими парнями», — приводит слова Бэрри издание Sportskeeda.