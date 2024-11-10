«Енисей» на последних секундах матча вырвал победу над МБА-МАИ в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал московский МБА-МАИ. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 78:76 (21:21, 23:16, 15:21, 19:18).

Самым результативным в составе «Енисея» стал атакующий защитник Виктор Сэндерс. Своей команде он принёс 15 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и пять результативных передач. В составе МБА-МАИ чаще всего кольцо соперников поражал тяжёлый форвард Владислав Трушкин. На его счету 29 очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Енисей» примет у себя дома краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча состоится 13 ноября и начнётся в 15:00 мск. МБА-МАИ в следующем туре проведёт домашний матч с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 14 ноября и начнётся в 19:30 мск.