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«Енисей» на последних секундах матча вырвал победу над МБА-МАИ в Единой лиге

«Енисей» на последних секундах матча вырвал победу над МБА-МАИ в Единой лиге
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал московский МБА-МАИ. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 78:76 (21:21, 23:16, 15:21, 19:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
78 : 76
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
МБА-МАИ: Исмаилов, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Зубков, Шейко, Личутин, Покинко, Коновалов, Огарков, Певнев

Самым результативным в составе «Енисея» стал атакующий защитник Виктор Сэндерс. Своей команде он принёс 15 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и пять результативных передач. В составе МБА-МАИ чаще всего кольцо соперников поражал тяжёлый форвард Владислав Трушкин. На его счету 29 очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Енисей» примет у себя дома краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча состоится 13 ноября и начнётся в 15:00 мск. МБА-МАИ в следующем туре проведёт домашний матч с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 14 ноября и начнётся в 19:30 мск.

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