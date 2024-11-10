Тайриз Халибёртон назвал пятёрку лучших рестлеров в истории WWE

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон перечислил пять лучших рестлеров в истории World Wrestling Entertainment (WWE).
Пять лучших рестлеров WWE по мнению Халибёртона:
1. Джон Сина.
2. Шон Майклз.
3. Шелтон Бенджамин.
4. Гробовщик.
5. Роман Рейнс.
Фото: WWE/Getty Images
Сина — 16-кратный обладатель главного титула в WWE. В 2025 году он проведёт свой прощальный тур в WWE. Шон Майклз — одна из ключевых звёзд конца XX — начала XXI века. Бенджамин недавно покинул WWE и выступает в AEW.
Гробовщик — легендарный рестлер, обладающий одним из самых узнаваемых образов и владеющий самой продолжительной серией побед на главном шоу WrestleMania. Роман Рейнс — родственник Дуэйна «Скалы» Джонсона, занимающий сейчас одну из центральных ролей в WWE.
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images