Тайриз Халибёртон назвал пятёрку лучших рестлеров в истории WWE

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон перечислил пять лучших рестлеров в истории World Wrestling Entertainment (WWE).

Пять лучших рестлеров WWE по мнению Халибёртона:

1. Джон Сина.

2. Шон Майклз.

3. Шелтон Бенджамин.

4. Гробовщик.

5. Роман Рейнс.

Фото: WWE/Getty Images

Сина — 16-кратный обладатель главного титула в WWE. В 2025 году он проведёт свой прощальный тур в WWE. Шон Майклз — одна из ключевых звёзд конца XX — начала XXI века. Бенджамин недавно покинул WWE и выступает в AEW.

Гробовщик — легендарный рестлер, обладающий одним из самых узнаваемых образов и владеющий самой продолжительной серией побед на главном шоу WrestleMania. Роман Рейнс — родственник Дуэйна «Скалы» Джонсона, занимающий сейчас одну из центральных ролей в WWE.

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images