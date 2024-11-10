Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайриз Халибёртон назвал пятёрку лучших рестлеров в истории WWE

Тайриз Халибёртон назвал пятёрку лучших рестлеров в истории WWE
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон перечислил пять лучших рестлеров в истории World Wrestling Entertainment (WWE).

Пять лучших рестлеров WWE по мнению Халибёртона:

1. Джон Сина.
2. Шон Майклз.
3. Шелтон Бенджамин.
4. Гробовщик.
5. Роман Рейнс.

Фото: WWE/Getty Images

Сина — 16-кратный обладатель главного титула в WWE. В 2025 году он проведёт свой прощальный тур в WWE. Шон Майклз — одна из ключевых звёзд конца XX — начала XXI века. Бенджамин недавно покинул WWE и выступает в AEW.

Гробовщик — легендарный рестлер, обладающий одним из самых узнаваемых образов и владеющий самой продолжительной серией побед на главном шоу WrestleMania. Роман Рейнс — родственник Дуэйна «Скалы» Джонсона, занимающий сейчас одну из центральных ролей в WWE.

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Материалы по теме
Звезда НБА намекнул на своё появление на одном из главных шоу WWE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android